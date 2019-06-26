القوات الجوية السعودية تسقط طائرة للحوثيين

تمكنت قوات الدفاع الجوية السعودية من إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه إحدى المناطق السكنية في المملكة.. وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت عند الساعة 10:34 ليلا من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها المليشيات الحوثيةالإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في خميس مشيط،جنوبي المملكة. 10:34 ليلا من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها المليشيات الحوثيةالإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في خميس مشيط،جنوبي المملكة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المالكي قوله: "إن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم وتم تدميرها وإسقاطها". وتابع: "وإننا إذ نؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

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