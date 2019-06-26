6 رحلات تهبط في مطار أبها خلال 30 دقيقة تكذب أبواق الحوثي

وكانت الرحلات التي حطت في مطار أبها الدولي خلال نصف ساعة من الاستهداف المزعوم، مختلفة من عدة شركات، حيث تنوعت مابين "الخطوط السعودية" "وطيران ناس" وطيران "أديل" و"السعودية الخليجية"، فيما تصادفت المدن التي أقلعت منها الرحلات مع ذات التغريدة الكاذبة لقناة "المسيرة" الحوثية التي ادعت تعطل الرحلات الخارجة منها (3 قادمة من الرياض) (1 من الدمام) (1 من جدة) (1 من الطائف).
وكان متحدث تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، صرح أنه وفي تمام الساعة (10:34) من مساء الثلاثاء، تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في خميس مشيط. وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم وتم تدميرها وإسقاطها، وإننا إذ نؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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