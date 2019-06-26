6 رحلات تهبط في مطار أبها خلال 30 دقيقة تكذب أبواق الحوثي

لاشيئ يخفى في عالم التكنلوجيا، إذ عمدت أبواق الميليشيات الحوثية والمتعاطفة مع إرهابها، على ترويج الأكاذيب على نفس العادة، والادعاء بخروج مطار أبها الدولي عن الخدمة، إثر استهدافه عبر طائرات مسيرة دون طيار على الساعة 10:34 دقيقة من مساء الثلاثاء. بدورها "دوت الخليج" قامت بتتبع سير الرحلات الداخلية والدولية عبر أحد التطبيقات المتخصصة بتتبع سير الرحلات الجوية حول العالم، ووثقت قدوم 6 رحلات داخلية قادمة من مدن متعددة داخل المملكة خلال 30 دقيقة فقط من وقت اعتراض أبطال الدفاع الجوي للطائرة الحوثية المسيرة التي كانت باتجاه خميس مشيط لاستهداف مواقع مدنية آهلة بالسكان.

وكانت الرحلات التي حطت في مطار أبها الدولي خلال نصف ساعة من الاستهداف المزعوم، مختلفة من عدة شركات، حيث تنوعت مابين "الخطوط السعودية" "وطيران ناس" وطيران "أديل" و"السعودية الخليجية"، فيما تصادفت المدن التي أقلعت منها الرحلات مع ذات التغريدة الكاذبة لقناة "المسيرة" الحوثية التي ادعت تعطل الرحلات الخارجة منها (3 قادمة من الرياض) (1 من الدمام) (1 من جدة) (1 من الطائف).

وكان متحدث تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، صرح أنه وفي تمام الساعة (10:34) من مساء الثلاثاء، تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في خميس مشيط. وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم وتم تدميرها وإسقاطها، وإننا إذ نؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.