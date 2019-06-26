الناتو يستعد لانتهاء معاهدة حظر الانتشار النووي

وتتهم واشنطن وحلفاؤها في حلف الأطلسي روسيا بانتهاك معاهدة حظر الانتشار النووي عبر تطوير نظامها الصاروخي (9M729) المعروف للناتو باسم (SSC8-). ونفت موسكو أن يكون النظام الصاروخي يصل إلى المدى المحظور، وقال ستولتنبرج للصحفيين، قبل يوم واحد من بدء اجتماع الناتو الذي يستمر يومين في بروكسل: «لم يتبق سوى خمسة أسابيع أمام روسيا لإنقاذ المعاهدة»، وأشار إلى أن رد الناتو سوف يكون «دفاعيا ومحسوبا ومنسقا»، مضيفا أنه ليس هناك نوايا لنشر صواريخ نووية أرضية جديدة في أوروبا. وقال ستولتنبرج: «أتوقع أن نتفق على عدد من الإجراءات المختلفة»، دون الخوض في تفاصيل، يشار إلى أنه ليس من المتوقع اتخاذ قرارات نهائية قبل الثاني من أغسطس، لترك فرصة للجهود الدبلوماسية لإقناع روسيا. وتشمل الجهود الدبلوماسية اجتماعا مقررا لسفراء الناتو مع نظيرهم الروسي الأسبوع المقبل.
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