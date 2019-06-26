مصر تحبط مخططا إخوانيا لضرب الاقتصاد

وتعتبر الحكومة المصرية منذ 2016 يوم 30 يونيو عطلة رسمية، احتفالا بذكرى نزول الملايين من المصريين إلى الشارع لاعتراضهم على حكم الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي، وانفراد جماعة الإخوان المسلمين بالحكم، وأوضح البيان أنه تم توقيف ثمانية أشخاص من “القائمين على إدارة تلك الكيانات”، وأبرزهم زياد العليمي البرلماني المعارض السابق وأحد القيادات الشابة لثورة يناير 2011 والمحلل الاقتصادي عمر الشنيطي والصحفي المصري حسام مؤنس.
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