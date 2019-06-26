وقالت المقررة الأممية “أخشى على جميع المدنيين هناك”، داعية إلى إلغاء هذه القيود فورا، وأضافت أن “عمليات التطهير” التي ينفذها الجيش البورمي قد تستخدم “كغطاء لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق المدنيين”، في إشارة إلى العمليات العسكرية، التي بدأت بحق أقلية الروهينجا المسلمة في 2017، ويأتي قطع الإنترنت في إطار “عمليات التطهير” هذه، وفر نحو 740 ألفا من أفراد الأقلية المحرومة من الجنسية إلى بنجلادشد هربا من حملة الجيش الأمنية في 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير أممي من انتهاكات في بورما جرّاء حجب الإنترنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.