قطر باب خلفي للتحايل على عقوبات إيران

كما صرح مساعد شؤون التنسيق الاقتصادي في محافظة بوشهر “سعيد زرين فر” أمس الثلاثاء، بأن التعاون التجاري بين بلاده وقطر سيصل إلى 5 مليارات ريال، وذلك خلاف الأنباء التي روجت لها إعلام الدوحة مؤخرا، عن تراجع حجم التبادل التجاري بين قطر وإيران نتيجة التزام الدوحة بتطبيق العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين إيران ودولة قطر لا يتجاوز “المليار دولار” في عام 2017، وذلك بحسب تصريحات وبيانات رسمية صادرة عن طهران والدوحة.
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