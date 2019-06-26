طالبات جزائريات يتحدين رئيس الأركان بالزي الأمازيغي

محمد إبراهيم (الجزائر)

تحدت طالبات جزائريات قرار حظر الأعلام الأمازيغية في المسيرات بارتداء الزي الوطني الأمازيغي خلال المسيرات الأسبوعية أمس، وذلك بعد أيام من اعتقال متظاهرين رفعوا الأعلام الأمازيغية التي انتقدها الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان. وقال الفريق قايد صالح، قبل أسبوع، إن «رفع رايات أخرى غير الراية الوطنية من قبل أقلية قليلة جداً، قضية حساسة تتمثل في محاولة اختراق المسيرات، وتم إصدار أوامر صارمة لقوات الأمن من أجل التطبيق الصارم والدقيق للقوانين سارية المفعول والتصدي لكل من يحاول مرة أخرى المساس بمشاعر الجزائريين في هذا المجال الحساس». ويوم الجمعة الماضي، أوقفت الشرطة الجزائرية 17 شخصاً وأحالتهم للقضاء لرفعهم العلم الأمازيغي في مظاهرات الحراك الشعبي. ويرى الدكتور رشيد راشد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، أن قرار الجيش بمنع رفع أي علم بخلاف العلم الوطني الجزائري، هو قرار صائب. وقال لـ «الاتحاد»، إن «البعض حاول استغلال الحراك لإثارة مطالب فئوية سياسية، وهذا غير مقبول ويجب على الحراك أن ينتبه له».

وأضاف «منذ بداية الحراك، والجيش يدعمه، حتى في ظل وجود بوتفليقة في السلطة، انحاز الجيش للحراك وطالب بتفعيل المادة 102 من الدستور لإثبات العجز الصحي للرئيس السابق، وبعد استقالة بوتفليقة، كان الجيش رأس الحربة في محاربة الفساد، والفريق قايد صالح أسمى رموز النظام السابق بالعصابة وزج بهم في السجن، كل هذا فعله من أجل مصلحة البلاد، وكذلك قرار منع العلم الأمازيغي من أجل مصلحة البلاد». وأوضح «هناك أطراف تحاول إطالة أمد الأزمة السياسية الحالية، عبر إثارة نعرات مناطقية أو فئوية لتأخير الوصول إلى الهدف الأساسي الذي تسعى له كل الأطراف، وهو الانتخابات الرئاسية».

وكان مقرراً أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو المقبل، إلا أن عدم تقدم أي مرشح لها أدى بالمجلس الدستوري (أعلى هيئة قضائية في البلاد) إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، وتمديد فترة ولاية الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح التي كان مقرراً أن تنتهي في 9 يوليو المقبل، لحين إجرائها.

وأضاف راشد أن الأزمة حالياً هي أن الحراك مستمر في التظاهر من أجل تحقيق مطالبه، بإقالة الباءات الثلاثة، بينما الجيش والرئاسة يريدان الذهاب للانتخابات الرئاسية أولاً، والحوار الوطني هو الذي سيحسم الأمور.

ويطالب الحراك الشعبي بتنحي رموز نظام بوتفليقة عن المشهد السياسي وفي مقدمتهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ونور الدين بدوي رئيس الحكومة، ومعاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية في البرلمان)، الذين يطلق عليهم «الباءات الثلاثة»، بالإضافة إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية، وتشكيل مجلس انتقالي يدير شؤون البلاد لمدة من 6 إلى 12 شهراً، يضم شخصيات توافقية، بالإضافة إلى محاسبة الفاسدين من مسؤولي النظام السابق.

إلى ذلك، قال محمد جميعي الأمين العام حزب جبهة التحرير الوطني، إن الحل الوحيد للأزمة السياسية الحالية هو تنظيم انتخابات رئاسية في الأطر الدستورية وفي أقرب وقت. ودعا جميعي في تصريحات له أمس إلى تبني حوار جاد وحقيقي لا يقصي أحداً، من أجل الخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد، مجدداً مساندة حزبه للجيش الجزائري، مؤكداً أن هذا الدعم عن قناعة لكونه انسجم مع الشعب ومطالبه المشروعة. وأشار جميعي إلى أن الحزب نصب لجنتي «العقلاء والحكماء» و«الشباب والطلبة» في خطوة ترمي إلى جعل الحزب عنصر جذب للفئات الفاعلة والتأسيس لانطلاقة جديدة ترتكز على مبادئ ثورة نوفمبر 1954. وأوضح أن تنصيب هاتين اللجنتين يندرج في إطار مواصلة الحركة الجديدة التي باشرها الحزب في ظل المرحلة الحساسة التي تمر بها الجزائر والتي يسعى خلالها إلى التحول إلى عنصر جذب للفئات الفاعلة في المجتمع.