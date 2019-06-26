مصرع 15 حوثياً بمحاولة تسلل فاشلة في الضالع

عقيل الحلالي (عدن، صنعاء)

لقي 15 من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية مصرعهم، أمس، أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع الجيش في جبهة «حجر» غربي محافظة الضالع جنوبي البلاد. وحاولت مجموعة من الميليشيات التقدم باتجاه مواقع الجيش في «حبيل الميدان»، وتبة «اللغامات» بمنطقة «الريبي» في جبهة «حجر». وأحبطت قوات الجيش محاولة الميليشيات وأجبرتها على التراجع باتجاه منطقة «الفاخر» بعد تكبدها 15 قتيلاً وجرح آخرين. بالتزامن، قصفت مدفعية الجيش تعزيزات حوثية قادمة من منطقتي «عويش، والطيرمانة»، كانت في طريقها إلى مواقع المواجهات.

وأفادت المصادر بأن قوات المقاومة المشتركة، المرابطة في جبهتي «الأزارق» و«ماوية» الحدوديتين بين محافظتي الضالع وتعز، نفذت عملية عسكرية نوعية تمكنت خلالها من تحرير العديد من المواقع وإحكام سيطرتها على كامل أجزاء موقع «الصليب» الاستراتيجي على الحدود بين المحافظتين.

إلى ذلك، تواصل ميليشيات الحوثي قصف منازل الأهالي بالمدفعية الثقيلة وبشكل عشوائي في محافظة تعز. وقالت مصادر محلية، إن ميليشيا الحوثي تواصل قصف منازل الأهالي في حي «وادي القاضي» وسط المدينة. وأضافت المصادر «أن القصف طال منازل عدة في الحي المزدحم».

في غضون ذلك، أحبط الجيش اليمني أمس، هجوماً لميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة «العقبة» بمحافظة الجوف، شمالي شرق البلاد. وذكر مساعد قائد المنطقة العسكرية السادسة، قائد اللواء 101 العميد محمد بن راسيه، أن عناصر من ميليشيات الحوثي حاولت مهاجمة مواقع الجيش في جبهة «العقبة». وأكد أن قوات الجيش صدت الهجوم وأجبرتها على الفرار، بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

من جانبه، أكد قائد اللواء 110 العميد عبدالعزيز حنكل، أن قوات الجيش ثابتة في مواقعها ومستعدة لصد كل المحاولات اليائسة للميليشيات لاستعادة أي مواقع خسرتها في وقت سابق.

في غضون ذلك، قصفت مدفعية الجيش مواقع تمركز الميليشيات في الجبهة ذاتها وكبدتها خسائر في العدد والعدة. إلى ذلك، صعدت ميليشيات الحوثي الإرهابية، وبشكل غير مسبوق، أمس، تحركاتها العسكرية في محافظة الحديدة. ورصد سكان ومراقبون عسكريون وصول تعزيزات عسكرية جديدة لميليشيات الحوثي إلى أطراف مديريتي التحيتا وحيس جنوب المحافظة. وضمت التعزيزات آليات عسكرية متعددة ومئات المسلحين الذين استقدمتهم الميليشيات من مديريات غير محررة في الحديدة ومحافظات مجاورة.