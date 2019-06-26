«الهلال» يعيد افتتاح طريق رئيسي في لحج

عدن (الاتحاد)

أثمرت جهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على إعادة فتح طريق رئيسي في مديرية «القبيطة» بمحافظة لحج عقب الأضرار التي لحقت به جراء سيول والأمطار التي شهدتها المديرية خلال الأيام الماضية.

وأسهمت إعادة فتح الطريق «العند رماه» في التخفيف من معاناة المئات من الأسر القاطنة في القرى النائية في مناطق «العند وذر والأغابر والرماه»، حيث أدت السيول إلى عزل تلك القرى والمناطق السكنية عن بعضها ومدينة «الحوطة» مركز محافظة لحج.

وجاء مشروع فتح الطريق في مديرية «القبيطة» ضمن حزمة المشاريع الإنسانية العاجلة التي تبنتها دولة الإمارات من أجل إغاثة متضرري السيول التي ضربت عدداً من المحافظات اليمنية.

وعبر مدير مكتب التخطيط في القبيطة عبده بطاش عن شكر وتقدير أبناء القبيطة للجهود الإنسانية الكبيرة التي بذلتها وتبذلها دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من أجل التخفيف من معاناة الأهالي في المديرية، خصوصاً عقب الأضرار التي لحقت بهم جراء السيول والأمطار التي دمرت الطرقات الرئيسية وعزلتهم بشكل كامل.

وأوضح أن إصلاح الطريق سيمكن السلطات من تبني مشاريع أخرى لإصلاح عدد من الطرقات الفرعية التي تربط مناطق قرى وشعاب مديرية القبيطة عقب تضررها من سوء الأحوال الجوية، موضحاً أن انقطاع طريق «العند، ذر، الأغابر، رماه» مثل كارثة لأهالي تلك القرى، خصوصاً أنه الطريق الرئيسي الوحيد الذي يربطها مع المديريات الأخرى.