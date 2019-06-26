القبض على قياديَّيـن من «داعش» بكركوك وأربيل

الاتحاد (بغداد، أربيل)

أعلنت القوات الأمنية العراقية، أمس، اعتقال 2 من قياديي تنظيم «داعش» أولهما في كركوك، والآخر كان يحاول الهرب من الفلوجة إلى أربيل. وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إن قيادة العمليات الخاصة الثانية/‏‏‏ فوج مكافحة إرهاب كركوك، تمكنت من «اعتقال قيادي في عصابات داعش الإرهابية في منطقة حي الوحدة وسط مدينة كركوك»، مشيرة إلى أن القوات الأمنية ضبطت بحوزة المتهم أسلحة ووثائق مهمة.

بدورها، قالت مديرية الاستخبارات العسكرية، في بيان، إن مفارزها في الفرقة 14 اعتقلت أحد قياديي تنظيم داعش في سيطرة مخمور أثناء محاولته الهرب من الفلوجة إلى أربيل، مبينة أن المعتقل من المطلوبين بموجب أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، لمشاركته في القتال ضد القوات الأمنية في عدة مناطق.

وألقت القوات الأمنية القبض على 10 متهمين، بينهم 5 من عناصر داعش الإرهابي في الموصل.

وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان: «إن مفارز مديرية شرطة النمرود التابعة لقيادة شرطة نينوى ألقت القبض على عشرة متهمين، خمسة من عناصر داعش الإرهابية والذين كانوا يعملون فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مدينة الموصل، والبقية مطلوبين بقضايا تزوير وحيازة أسلحة، حيث تم القبض عليهم في عدد من القرى التابعة لناحية النمرود جنوب شرقي مدينة الموصل».