السعودية تسقط طائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه خميس مشيط

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أنه وفي تمام الساعة (10:34) من مساء اليوم، تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية، باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في خميس مشيط.
وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية، تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم، وتم تدمير الطائرة وإسقاطها، وإننا إذ نؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية، وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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