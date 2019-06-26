كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 4 من ضباط الشرطة الاتحادية العراقية في انفجار قنبلة بكركوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغ مصدران أمنيان رويترز بأن 4 من ضباط الشرطة الاتحادية العراقية لقوا حتفهم اليوم الثلاثاء بعد انفجار قنبلة في جنوب غرب مدينة كركوك الغنية بالنفط.

وقع الانفجار قرب قرية الهبات، التي تبعد 40 كيلومترا تقريبا إلى الجنوب الغربى من كركوك، على الحدود بين قضائى الرشاد وداقوق.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، لكن مسلحي تنظيم داعش لا يزالون نشطين في المنطقة.