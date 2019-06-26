كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقيلة صالح: القوات المسلحة تتعامل باحترافية في معركة تحرير طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في تصريحات إعلامية ان القوات المسلحة تتعامل باحترافية في معركة تحرير طرابلس.

وقال إن من يتحدث عن إنهاء المعركة بشكل سريع هدفه دفع الجيش إلى استعمال القوة زيادة عن اللزوم، بما يضر بأهلنا والمدنيين وبالمال وبالمؤسسات العامة والخاصة”.

وأضاف، “أن الجيش لديه خطة يسير عليها منذ البداية. الجيش حاصر درنة لأكثر من عام ونصف، وهي التي ربما لا تساوي حتى حي من مدينة طرابلس. كان بإمكانه أن يدمرها بالطائرات وبالمدفعية الثقيلة، لكن حفاظًا على سلامة أهلها تعامل الجيش باحترافية حتى استنزف قوات الإرهابيين ودخل المدينة بأحسن ما يكون”.

واستطرد قائلًا: “العاصمة مليئة بالسكان وهم أهلنا، وبالتالي فإن الجيش يعطي الفرصة لكل من يريد أن يسلم سلاحه أفضل من أن يموت وتدمر المساكن على أهلها في طرابلس”.

وأشار رئيس مجلس النواب، “إلى أنه، وعلى الرغم من الدعم الذي تتلقاه المليشيات في طرابلس، فإن الحق منتصر في النهاية والجيش سيحرر العاصمة وتعود ليبيا دولة مؤسسات وقانون

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وأكد أن، “من غير الممكن الآن الوصول إلى حل سياسي في ليبيا إلا بعد طرد المليشيات المسلحة من طرابلس، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي لازال تحت هيمنة المليشيات”.

كما أكد، أنه “كانت هناك عدة محاولات لإيجاد حل سياسي خاصة من طرف مجلس النواب، لكن الطرف الثاني خاضع للمليشيات التي لا تريد الخروج من العاصمة بأي ثمنها، لأنها مستفيدة من المال الليبي الذي هو الآن محصور في طرابلس تحت سيطرتها”.

وقال: “لا يمكن التنازل ولا يوجد حل حتى يفقدوا هذه الامتيازات. الأموال الليبية يعبثون بها كما يشاؤون وهم لا يريدون أن تكون هناك حكومة في طرابلس والحكومة الحالية هناك تحت سيطرتهم”.

وانتقد رئيس مجلس النواب إصرار الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا على بقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج المرفوض من قبل مجلس النواب.

وقال “إن إصرار الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة على بقاء السيد السراج المرفوض من مجلس النواب والشعب الليبي هو ما أوصلنا إلى ما نحن عليه”.

وأضاف، “أن على ممثل الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة أن يكون على مسافة واحدة من كل الأطراف في ليبيا، وأن يكون اتصاله مع الجميع بنفس الكيفية، وهو ما قام به مؤخرًا، حيث كان اتصاله بحكومة الوفاق أكثر من اللازم”.