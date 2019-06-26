كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الدفاع السعودي يُسقط طائرة مُسيرة معادية باتجاه خميس مشيط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أنه مساء اليوم تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في خميس مشيط.