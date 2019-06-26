كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاومة الإيرانية تكشف عن فضائح مالية بأرقام فلكية في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال محمد رضا مودودي في مقابلة مع وكالة فارس للأنباء إنه في العام الماضي، قام 6،447 من المصدرين (الشركات والأفراد) بتصدير ما قيمته 5.4 مليار دولار من المواد المصدرة، وهؤلاء لم يكن لهم سوابق في الصادرات من قبل، ولم تعد ما يعادل 4.7 مليار دولار إلى البلاد من العملة الصعبة.
تجدر الإشارة إلى أن الاختلاس والفساد المالي والنهب من ممتلكات الشعب الإيراني، في مختلف المجالات يواصلها الوكلاء ومسؤولو النظام بطرق مختلفة، ومن حين لآخر يتم الكشف عن بعض هذه النماذج جراء الصراع بين زمر النظام المختلفة، وفي الشهر الماضي، تم الكشف عن فضيحة فساد بلغت 7 مليارات يورو في البتروكيماويات قام بها منتمون إلى قوات الحرس.
وفي الأيام الأخيرة، تم الكشف عن بعض حالات الاختلاس والفساد المالي في وزارة النفط من قبل زمر مختلفة للنظام الإيراني. وفقًا لسلطات النظام، فإن أكثر من 80 بالمائة من الشعب الإيراني يعيشون تحت خط الفقر، ويعيش جميع العمال البالغ عددهم 14 مليونًا تحت ثلث خط الفقر.