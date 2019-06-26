كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاومة الإيرانية تكشف عن فضائح مالية بأرقام فلكية في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت المقاومة الإيرانية نقلا عن صحيفة كيهان التابعة للولي الفقيه خامنئي، أن مصدّري السلع الحديثين في العام الماضي لم يعيدوا إلى البلاد ما يبلغ 4.7 ​​مليار دولار على الأقل من العملة الصعبة لعائدات التصدير، مشيرة إلى أن هؤلاء المصدّرين هم عصابات وشركات منتمية إلى زمر مختلفة في نظام الملالي.

وقال محمد رضا مودودي في مقابلة مع وكالة فارس للأنباء إنه في العام الماضي، قام 6،447 من المصدرين (الشركات والأفراد) بتصدير ما قيمته 5.4 مليار دولار من المواد المصدرة، وهؤلاء لم يكن لهم سوابق في الصادرات من قبل، ولم تعد ما يعادل 4.7 مليار دولار إلى البلاد من العملة الصعبة.

تجدر الإشارة إلى أن الاختلاس والفساد المالي والنهب من ممتلكات الشعب الإيراني، في مختلف المجالات يواصلها الوكلاء ومسؤولو النظام بطرق مختلفة، ومن حين لآخر يتم الكشف عن بعض هذه النماذج جراء الصراع بين زمر النظام المختلفة، وفي الشهر الماضي، تم الكشف عن فضيحة فساد بلغت 7 مليارات يورو في البتروكيماويات قام بها منتمون إلى قوات الحرس.

وفي الأيام الأخيرة، تم الكشف عن بعض حالات الاختلاس والفساد المالي في وزارة النفط من قبل زمر مختلفة للنظام الإيراني. وفقًا لسلطات النظام، فإن أكثر من 80 بالمائة من الشعب الإيراني يعيشون تحت خط الفقر، ويعيش جميع العمال البالغ عددهم 14 مليونًا تحت ثلث خط الفقر.