كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران.. تعرض قائد قوى الأمن الداخلي لهجوم بمدينة زابول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض العقيد «أحمد ثمره إبراهيمي، قائد قوى الأمن الداخلي بمدينة زابول لهجوم برصاص واصيب بجروح، بحسب ما أكده قائد قوى الأمن الداخلي في سيستان وبلوشستان.

وأفادت وكالة أنباء «إيسنا» الرسمية أن العميد «محمد قنبري» قال أن قوات الأمن تتابع الحادث وتعتقل مرتكبي الحادث، فيما صرح نائب قائد قوى الأمن الداخلي والمديرية الاجتماعية لقوى الأمن الداخلي في سيستان وبلوشستان كلفا بمتابعة تفاصيل الحادث.

يشار إلى أن مدينة زابول تقع في محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرق إيران، فيما تزايد الهجوم على قادة قوى الأمن الداخلي وعناصر قمع النظام في مدن إيرانية مختلفة، في الآونة الأخيرة.

