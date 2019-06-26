شيشاوة.. تسمم غذائي يصيب 44 تلميذا في حفل نهاية الموسم الدراسي 

تعرض حوالي 44 تلميذا، أمس الاثنين، لتسمم غذائي، عقب الانتهاء من حفل نهاية الموسم الدراسي، الذي احتضنه مركزية دوار أخفركا في تراب جماعة أفلايسن إقليم شيشاوة.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن التلاميذ بعد تناولهم حلوى “بيسكوي”، ظهرت عليهم أعراض التسمم غذائي، من غثيان، وارتفاع في درجة الحرارة، الأمر الذي جعل أولياءهم يتدخلون لطلب الإسعافات المستعجلة.

وأعلنت المديرية الإقليمية في شيشاوة، في بيان توضيحي، أن فريقا طبيا انتقل لمعاينة التلاميذ المصابين، حيث تم الكشف عن 44 حالة تسمم، وتقديم الأدوية لبعض منها، فيما نقلت حالة واحدة إلى المركز الصحي في إمنتانوت.

وأضاف البيان نفسه أن فريقا من المديرية الإقليمية في شيشاوة انتقل، صباح اليوم الثلاثاء، للاطمئنان على صحة التلاميذ، وطمأنة أولياء أمورهم.