الجيش يعوض رحيل بورقادي والحظ بضم حارس جمعية سلا

تعاقد فريق الجيش الملكي لكرة القدم، مع عصام بوسكي، حارس مرمى الجمعية السلاوية، في عقد يمتد لثلاثة مواسم.

وتمكن الفريق العسكري من الظفر بخدمات بوسكي، الذي كان محط أنظار عدة أندية وطنية، بعد تألقه رفقة الفريق السلاوي في القسم الثاني من لبطولة الاحترافية.

ونجح الجيش بتعاقده مع الحارس المذكور، في تعويض رحيل الثنائي ياسين الحظ، ومحمد أمين بورقادي، بعد نهاية عقديهما مع “الزعيم”.

وتسعى مكونات الفريق العسكري إلى تعزيز صفوف النادي بلاعبيين متمرمسين، في أفق استعادة أمجاده الغائبة والتصالح مع الألقاب بعد غياب دام أكثر من عقد من الزمن، علما أن الفريق تعاقد قبل أسبوع مع الإطار الوطني عبد الرحيم ليشرف على تداريبه، خلفا للإسباني كارلوس ألوس.

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