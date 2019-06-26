هزيمة أردوغان محط اهتمام صحف العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتخابات الإعادة لبلدية إسطنبول حظيت باهتمام دولي في صحف العالم التي اختارت وصف "هزيمة ساحقة لأردوغان" في تغطية الانتخابات. صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قالت إن نتيجة الانتخابات انتكاسة لأردوغان وأشارت إلى أن خسارة أردوغان لمدن أنقرة وإسطنبول تؤكد خسارة الحزب جزءًا من شعبيته. أما صحيفة "واشنطن بوست" فقد وصفت فوز المعارض أوغلو على أردوغان وحزبه بالهزيمة السياسية الساحقة، وقالت إن مستشاري أردوغان ضللوه بشأن عدد المؤيدين بالشارع. أما صحيفة "نيويورك تايمز" فوصفت خسارة أردوغان الثانية في إسطنبول بأكبر هزيمة للرئيس التركي في مسيرته السياسية.

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