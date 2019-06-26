السعودية .. إفتتاح مطار خليج نيوم بشمال المملكة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، اليوم الثلاثاء افتتاح "مطار خليج نيوم" في منطقة شرما شمال المملكة .
ونقلت وكالة واس السعودية، عن بيان للهيئة، أن المطار تم ترخيصه من قبلها كمطار تجاري، وأصبح جاهزًا لاستقبال الرحلات التجارية بدءًا من الأسبوع المقبل.
ويأتي افتتاح المطار بعد أن تم الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى له، واعتماد تسجيله من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في وقت سابق بالرمز ”NUM“ .
وسيسير مطار خليج نيوم في مرحلته الحالية الرحلات المنتظمة لنقل المستثمرين والعاملين في مشروع نيوم.
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