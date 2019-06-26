أحمد موسى بعد ضبط كيانات الإخوان : "محدش يعمل عنتر ويلعب مع الدولة"

الموجز

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الفوضى التي شهدتها الدولة المصرية إبان أحداث ثورة 25 يناير لن تتكرر مرة أخرى، مؤكدًا أن مصر تدفع ثمن ما حدث حتى الآن.

وأضاف موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "محدش يختبر قوة الدولة المصرية، ومحدش يلعب معاها، واللي فاكر نفسه عنتر، الدولة عندها قانون".

وأكد: "كل واحد كسر كوباية في البلد دي هيتحاسب عليها، كله يعيش محترم وفي حاله، وساعدوا بلدكم، والدولة المصرية يقظة لكل المحاولات التي تهدد أمنها واستقرارها".