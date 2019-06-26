رويترز: الكونغرس يصوت الشهر المقبل على وقف صفقات أسلحة للسعودية

افادت وكالة "رويترز" بأن ​مجلس النواب​ الأميركي قرر التصويت الشهر المقبل على وقف صفقات أسلحة للسعودية كان الرئيس دونالد ترامب أقرها سابقا.

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