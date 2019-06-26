عراقجي التقى باريزك: نافذة الدبلوماسية الإيرانية لاتزال مفتوحة

أوضح مساعد وزير الخارجية ال​إيران​ية للشؤون السياسيّة ​عباس عراقجي​، خلال لقائه مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية في ​سلوفاكيا​ لوكاش باريزك، الّذي يقوم حاليًّا بزيارة طهران لإجراء مشاورات سياسيّة بين البلدين، أنّ "إيران ومن خلال تقليصها التدريجي للتعهدات، لازالت تحافظ على بقاء نافذة الدبلوماسية مفتوحة".

ولفت إلى "صبر إيران الاستراتيجي على مدى العام الماضي، حيال إجراء ​الولايات المتحدة الأميركية​ اللاقانوني والأحادي في الانسحاب من ​الاتفاق النووي​، وأيضًا تماطل الدول الأوروبية في تنفيذ التزاماتها ضمن الاتفاق النووي"، مركّزًا على أنّ "للأسف، لا يوجد توازن حاليًّا بين تعهّدات إيران وحقوقها في إطار الاتفاق النووي، ونظرًا للوعود التي لم تنفذ من جانب الجانب الأوروبي، إذن لا يوجد سبب يدعو إلى تنفيذ أحادي للتعهدات الإيرانيّة".