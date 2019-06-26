أكّد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أنّ "التوقيع على قرار الحظر الأميركي بشأن قائد الثورة الإسلامية، شكّل إساءة للشعب ولن يكون له أيّ مفعول على أرض الواقع، بل انّه سيؤدّي على العكس إلى المزيد من الوحدة الوطنيّة بين الإيرانيين".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "قرار الحظر شكّل خطوة غير مبرّرة وبعيدة كلّ البعد عن العقلانيّة"، مشدّدًا على أنّ "مزاعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن استعداده للتفاوض، هي في الحقيقة حظر للتفاوض". ولفت إلى أنّ "اقتراح الحظر على وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، يكشف عن مخاوف فريق "ب" من العقلانيّة الدبلوماسيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة إيران: الحظر الأميركي على قائد الثورة يعزز الوحدة والإنسجام بالبلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.