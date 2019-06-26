ولي عهد البحرين: ورشة السلام فرصة حيوية لتحفيز الاستثمارات الاقتصادية بالمنطقة

نوّه ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بأنّ "ورشة السلام من أجل الازدهار الّتي تستضيفها البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية، تشكّل فرصةً حيويّةً يمكن من خلالها خلق مبادرات لتحفيز الاستثمارات الاقتصاديّة الممكنة الّتي سينعكس أثرها على اقتصادات دول المنطقة".
وأشاد لدى حضوره الجلسة الافتتاحيّة لورشة السلام من أجل الازدهار، بـ"الشراكة الاستراتيجية الوثيقة الّتي تجمع البحرين والولايات المتحدة الأميركية في العديد من المجالات"، معربًا عن "عميق اعتزازه بالتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين الّذي يشهد تقدّمًا كبيرًا في مختلف المجالات".
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