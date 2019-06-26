ولي عهد البحرين أكد على تميز العلاقات البحرينية- الإماراتية على جميع الصعد

أكّد ولي العهد ​البحرين​ي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، "تميّز العلاقات البحرينيّة- ​الإمارات​يّة على جميع الصعد، في ظلّ ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط أخويّة متينة عكسها اهتمام وحرص ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".

ولفت خلال لقائه وزير الدولة الإمراتي للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير، إلى أنّ "البحرين تسعى دومًا إلى توطيد علاقات التعاون بينها وبين الإمارات في مختلف المجالات، والدفع بها نحو مزيد من العمل والتنسيق المشترك بما يلبّي تطلّعات البلدين والشعبين الشقيقين ويدعم أهداف التنمية المستدامة".