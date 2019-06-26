عدوان: الإتصالات قائمة لكي نختار الأفضل للمجلس الدستوري

ركّز نائب رئيس "حزب القوات اللبنانية" النائب ​جورج عدوان​، على أنّ "الإتصالات قائمة لكي نحاول اختيار الأفضل للمجلس الدستوري، وغدًا سنعرف ما إذا كانت هناك إمكانيّة لاختيار الأفضل أم لا".

وأعرب عن أمله في تصريح تلفزيوني، بأنّ "نستفيد من هذه المناسبة لنقدّم الأفضل للبنانيين".