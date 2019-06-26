مصدر للأنباء: التخفيضات على موازنة وزارة الدفاع قد تؤثر على جاهزية الجيش

لفت مصدر معني لصحيفة "الأنباء" الكويتية، خلال تلخيصه الفروقات الرئيسية بين موازنتي ​وزارة الدفاع الوطني​ للعامين 2018 و2019، إلى أنّ "موازنة وزارة الدفاع الوطني الإجمالية لعام 2019 انخفضت بقيمة 293 مليار ليرة عن موازنتها الإجمالية لعام 2018".

وأوضح أنّ "الانخفاض طال الجزء الثاني بقسميه "أ" و"ب"، ما يؤثّر على استمرار عمليّة تطوير ​الجيش اللبناني​ عدّة وتجهيزًا وبنية تحتية"، مركّزًا على أنّ "العمود الفقري لموازنة وزارة الدفاع الوطني هو موازنة الجيش، وعليه سنجري مقارنة بين النفقات الأساسيّة في موازنة الجيش، ليتوضّح مدى تأثّر هذه ​الموازنة​ بالتخفيض الّذي لحق بموازنة الوزارة".

وأجرى المصدر مقارنة على صعيد موازنة الجيش من موازنة الوزارة، مبيّنًا أنّ "أكثر من 262 مليار ليرة من أصل التخفيض البالغ 293 مليار ليرة لحقت بالنفقات الّتي تشكّل العناصر الأساسيّة لموازنة الجيش، ممّا قد يؤثّر على جاهزيّة المؤسسة".