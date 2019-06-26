الحاج حسن: عند السور القديم للقدس يكتب التاريخ وصفقة القرن لن تمر

أشار النائب ​حسين الحاج حسن​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "هي ​القدس​ .. تلفظ مؤتمر الخيانة في ​البحرين​، وتصر على أصالتها المتجذرة في التراب المقدسي.وعند السور القديم، يكتب التاريخ بأحرف من نور ودم.. أن ​صفقة القرن​ لن تمر ، تماما كمئات المؤامرات التي سقطت عند أعتابها .. إقراوا التاريخ .. تبصرون شيئا من ​المستقبل​".

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