الأنباء: مجلس النواب سيتخذ موقفا رسميا من اجتماعات المنامة رفضا لصفقة القرن

عَلِمت صحيفة "الأنباء" الكويتية أنّ "مجلس النواب سيتّخذ موقفًا رسميًّا من اجتماعات المنامة خلال جلسته التشريعية اليوم، رفضًا لـ"صفقة القرن".
وكان قد أطلق مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، في المنامة، خطة السلام الأميركية لحل النزاع في الشرق الأوسط من بوابة الاقتصاد، داعيًا الفلسطينيين الّذين يقاطعون ورشة المنامة إلى "إعادة النظر في موقفهم مما اعتبره "فرصة القرن".
وورشة "من السلام إلى الازدهار" هي أوّل مؤتمر علني حول الخطة الّتي طال انتظارها. وتركّز الورشة على الشق الاقتصادي فقط، علمًا أنّ الجانب السياسي قد لا يُكشف عنه قبل تشرين الثاني المقبل.
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