MTV: بري تعهد للرياشي بتعيين العضو الماروني الثاني بالمجلس الدستوري من حصة القوات

كشفت معلومات لقناة الـ"MTV"، أنّه "لما طالب "​حزب القوات اللبنانية​" بعضو مسيحي في ​المجلس الدستوري​، وافق وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ​سليم جريصاتي​ واقترح أن يكون العضو من ​الروم الكاثوليك​، إلّا أنّ "القوات اللبنانية" رفضت وطالبت بماروني هو سعيد مالك".

وبيّنت أنّ "رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ أبلغ الوزير السابق ​ملحم الرياشي​ تعهّده بتعيين العضو الماروني الثاني في المجلس الدستوري من حصة "القوات" في جلسة مجلس الوزراء الخميس، على أن يتمّ انتخاب الماروني الأوّل في الجلسة التشريعيّة غدًا".

ولفت المعلومات إلى أنّه "اتّفق على انتخاب ​طنوس مشلب​ رئيسًا، وكلّ من أنطوان بريدي، ​عوني رمضان​، ​أكرم بعاصيري​ و​رياض أبو غيدا​ أعضاء.