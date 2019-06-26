أكد رئيس ​مجلس شورى ​الدولة​​ السابق القاضي ​​شكري صادر​ في حديث تلفزيوني أنه "لا يمكن تعيين أي موظف في الدولة إلا عبر مباراة يجريها ​مجلس الخدمة المدنية​"، مشيراً إلى ان "قانون الموظفين الذي صدر قبل أكثر من 10 سنوات يقول نفس الشيء أي أنه في حال سيتم توظيف أي شخص في الدولة فلا يمكن ذلك إلا عبر مباراة لمجلس الخدمة".

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كانت هذه تفاصيل خبر صادر: لا يمكن تعيين أي شخص بالدولة إلا عبر مباراة لمجلس الخدمة المدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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