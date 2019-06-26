سناتور أميركي يريد معاقبة إيران على نسق الـ"تشابو"

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"الخليج 365" من نيويورك: يدرس الكونغرس الأميركي تدبيرا جديدا من شأنه الحصول على ملايين الدولارات من حسابات مصرفية إيرانية مجمدة كثمن لطائرة أميركية بدون طيار اسقطتها إيران الأسبوع الماضي.

ورفع تيد كروز، سناتور تكساس في مجلس الشيوخ، مسودة تشريع يهدف إلى معاقبة إيران وإرغامها على دفع ثمن طائرة غلوبال هوك.

التكلفة الدقيقة

وسيطلب كروز من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تقييم التكلفة الدقيقة للطائرة بدون طيار، والتي قد تتراوح بين 120 مليون دولار و 220 مليون دولار، وفقًا ما نقلته صحيفة واشنطن فري بيكون عن مصادر مطلعة على الأمر.

وجاء مقترح كروز بعد ساعات من فرض البيت الأبيض حزمة جديدة من العقوبات على إيران استهدفت مسؤولين بارزين في النظام على رأسهم المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي.

الآلية

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ويفرض إجراء كروز الجديد تفويض إدارة ترمب بتقديم تقرير عن كلفة الطائرة، وكمية الأموال الإيرانية المجمدة في المصارف حول العالم، وكيفية تمكن الإدارة من استخدام نفوذها لاسترداد تكلفة الطائرة من الحسابات الإيرانية المصرفية.

وقال أحد مساعدي عضو مجلس الشيوخ في الحزب الجمهوري "إنهم يريدون معرفة تكلفة الطائرة بدون طيار، وكمية الأموال الإيرانية المجمدة المتاحة، وما الذي يتعين على الحكومة فعله لإحضار الأموال الإيرانية المجمدة إلى خزائن وزارة الدفاع مقابل ثمن الطائرة التي اسقطت".

العوائق

كما يريد سناتور تكساس معرفة العوائق التي قد تحول دون مصادرة الأموال الإيرانية، والطرق التي تسهل التغلب على هذه العوائق.

طهران على خطى الـ تشابو

وهذه ليست المرة الأولى التي يقترح فيها كروز مصادرة أموال لشخصيات او دول، وسبق له وان طالب باستخدام أصول وممتلكات قطب المخدرات الشهير خواكين غوزمان الشهير بـ"إل تشابو" لتمويل بناء الجدار الذي وعد الرئيس دونالد ترمب بإقامته على حدود المكسيك.

وكتب سناتور تكساس على حسابه على تويتر بعد ادانه غوزمان، "إن نظام العدالة الأميركي ساد اليوم عبر إدانة خواكين "إل تشابو" غوزمان، في التهم العشرة"، مضيفا، "الادعاء الأميركي يتطلع إلى 14 بليون دولار من عائدات المخدرات وممتلكات أخرى لـ"إل تشابو، والتي يجب أن تذهب إلى تمويل الجدار"، داعيا "إلى تمرير مقترح قانون إل تشابو، وندعه يدفع لحماية حدودنا".