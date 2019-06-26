شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين": 30 يونيو أخر موعد لتجديد اشتراكات العضوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت نقابة المحامين ، أعضاء النقابة بسرعة تجديد اشتراك العام الحالى و الأعوام السابقة و خاصة فى ظل استمرار عملية تنقية جداول القيد .

وقال صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ورئيس لجنة تنقية الجداول بالنقابة، إن النقابة العامة للمحامين تواصل أعمال تنقية جداول أعضاء النقابة من أجل أن يكون المقيدين بالجدول هم المشتغلين فعلياً بالمهمة.

Advertisements

وأضاف صلاح صالح، فى تصريحات له ،أن المقصود بتجديد اشتراك الأعوام السابقة تجديد اشتراك عامى 2017 و2018 وخاصة فى ظل العدد الكبير الذى لم يسدد هذا الاشتراك حتى الآن، موضحاً أن حذف غير المسددين للاشتراك يتم إعمالا للمادة 170 من قانون المحاماة حيث تنص على زوال عضوية كل من لم يسدد الاشتراك لمدة عامين بقوة القانون، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى المادة.

وأشار رئيس لجنة تنقية الجداول بالنقابة، الى أنه بحلول 30 يونيو المقبل ستزول عضوية كل من لم يسدد،موضحا أن من تزال عضويته بسبب عدم سداد الاشتراك فيتقدم بأوراق جديدة تماثل الأوراق التى تقدم بها عند بداية القيد، ما عدا شهادة المؤهل، ويتم إعادته من الزوال إذا كان مقيدا نقض أو استئناف ويعاد قيده إذا كان ابتدائى.

‌