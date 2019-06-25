لامبارد يقترب من تدريب فريقه السابق

أعلن نادي ديربي كاونتي المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء أن إدارة الفريق منح تشيلسي الإذن بالتفاوض مع فرانك لامبارد المدرب الحالي للفريق بشأن إمكانية انتقاله للعمل في ستامفورد بريدج.

وبزغ نجم لامبارد كمرشح لخلافة ماوريتسيو ساري في تدريب تشيلسي عقب تعاقد المدرب الإيطالي مع يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي في وقت سابق هذا الشهر.

وأضاف ديربي كاونتي في بيان ”مع اقتراب فترة الإعداد التي تسبق الموسم بالنسبة لكلا الناديين، يحدونا الأمل أن يتمكن تشيلسي في إنجاز محادثاته سريعا“ مؤكدا أنه لن يصدر المزيد من التعليقات حتى يكون التوقيت ملائما لذلك.

وقاد لامبارد، الذي نال ثلاثة ألقاب للدوري الانجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا كلاعب ضمن صفوف تشيلسي، ديربي لنهائي ملحق الصعود الموسم الماضي وذلك في أول مواسمه مع الفريق.