عبد الله حمودي: لن ننسى شجاعة الآنسة عفاف برناني

كن واثقا، فأنا من عداد الكثيرين والكثيرات في بلادنا ممن تلقوا بفزع وحزن كبيرين الحكم الجائر الصادر ضدك ليلة الجمعة 9 نوفمير 2018 والقاضي بسجنك 12 سنة نافذة. لقد سقط الحكم الغريب في ساعة متأخرة من الليل، في نفس الساعة التي تبدأ فيها الكلاب الضالة تجوب شوارع مدننا. وفي نفس اللحظة التي يكون فيها المشردون والمتسكعون في نفس الأزقة يعانون من قشعريرة البرد ويسري في عظامهم بؤس الرطوبة.

كن واثقا، فلن ننسى انتهاكات القواعد القانونية والأخلاق التي فضحها دفاعك وتجاهلتها المحكمة. كما لن ننسى شجاعة الآنسة عفاف برناني التي صدر في حقها حكم بالسجن النافذ ستة أشهر، فقط لأنها تجرأت أن تقول للمحكمة بأنها لا تتهمك بشيء. لقد جعلت الخروقات الفظيعة لمعايير المحاكمة العادلة من محاكمتك محاكمة سياسية بامتياز. إنهم يريدون منك أن تدفع ثمن مقالاتك الصادقة حول اللحظة الخطرة التي يمر بها بلدنا وكل بلدان منطقتنا.

كن واثقا، فأنا متيقن من أن شجاعتك ستزداد صلابة في مواجهة هذا الحكم الصادر عن عدالة ناقصة جسدتها محاكمتك. وبقدر ما أنا واثق من شجاعتك ينتابني الخوف على صحتك بسبب ظروف اعتقالك. هي قوات خفية تتكالب عليك. وأريد أن أؤكد لك بأنهم لن يتمكنوا من ترهيبنا، ولن يفلحوا في خنق صوتك. وتقبل تحياتي الأخوية..