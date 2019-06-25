موازين.. تاشنويت: سأعتزل بعد الحج و الفنانات الأمازيغيات مهددات بالانقراض -فيديو

كشفت الفنانة المغربية عائشة تاشنويت، اليوم الثلاثاء، أنها تنوي الإعتزال، بعد أن تحقق أمنيتها وتحج إلى بيت الله الحرام.

أكدت الفنانة عائشة تشنويت، في دردشتها مع “اليوم 24″، على هامش مشاركتها في مهرجان موازين، أن “الرايسات” في الأغنية الأمازيغية المغربية، قلائل، معتبرة أن غياب تشجيع الشباب على دخول عالم الأغنية الأمازيغية يهدد الفنانات الأمازيغيت بالانقراض.

وتحدثت تاشنويت عن محاولتها مواكبة جميع الأجيال في الأعمال التي تقدم، وهي ترحب بفكرة تقديم ديو مع فنان شاب أو مغني راب.