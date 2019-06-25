خطوات إيرانية جديدة لتقليص التزامها بالاتفاق النووي

طهران تندد بالعقوبات وواشنطن تبحث فرض المزيد وتجدد استعدادها للحوار

جنيف ـ عواصم ـ وزكالات: نقلت وكالة أنباء فارس عن علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أمس قوله إن إيران ستتخذ في السابع من يوليو خطوات جديدة لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي. وذكر شمخاني أن الدول الاوروبية الموقعة على الاتفاق لم تفعل ما يكفي لإنقاذه. ويلزم الاتفاق إيران بتقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات.

وكان دبلوماسيان أوروبيان قالا إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا أرسلت تحذيرا دبلوماسيا رسميا لإيران من العواقب الخطيرة التي تواجهها طهران إذا قلصت التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم في عام 2015. وقال ثلاثة دبلوماسيين إن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق قدمت مذكرة دبلوماسية رسمية في 22 يونيو، وقال اثنان إنها تهدف تحديدا إلى تحذير إيران من تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق. ولم يتضح ما العواقب التي قد تواجهها إيران إذا لم تلتزم بالاتفاق.

وقالت إيران إنها لن تمنح الدول الأوروبية مزيدا من الوقت لإنقاذ الاتفاق النووي بعد الثامن من يوليو. وذكرت أنها مستعدة لتنفيذ تهديدها بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى أعلى إذا لم تفلح أوروبا في حماية طهران من العقوبات الأميركية. وقال دبلوماسي “لقد اختاروا أن يحملوا الأوروبيين المسؤولية عن كل شيء”. وأضاف “كلما فعل الإيرانيون أشياء ربما تنتهك الاتفاق، قل ميلنا لبذل جهود لمساعدتهم. إنها حلقة مفرغة”.

من جهة اخرى، ندد الرئيس الإيراني حسن روحاني بالعقوبات الأميركية الجديدة ضد المرشد علي خامنئي، حيث نقلت وسائل إعلام إيرانية عن روحاني القول:”أية حكومة تمتلك أدنى مستوى من الحكمة والتعقل لا تصدر قرارا بعقوبات على أعلى مسؤول في بلد آخر، وفي هذه الحالة فإنه لم يتم فرض عقوبات على مسؤول سياسي فحسب، بل إنه ديني واجتماعي ومعنوي أيضا.” كما أدانت وزارة الخارجية الإيرانية العقوبات الأميركية الجديدة وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي عبر حسابه على تويتر: “العقوبات الأميركية عديمة الفائدة ضد القائد الإيراني وقائدنا الدبلوماسي (ظريف)، أغلقت في نهاية المطاف الطريق أمام خيار دبلوماسي”. واتهم موسوي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتدمير كافة الآليات الدولية للسلام والأمن المعترف بها في العالم. وصفت روسيا العقوبات الأميركية الجديدة على إيران بأنها “إجراءات غير مسبوقة”، واعتبرت أنها تبطل كل الإشارات حول استعداد واشنطن للحوار مع طهران. ونقل موقع “روسيا اليوم” عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف القول :”الإجراءات الجديدة غير المسبوقة تبطل بشكل أساسي كل الإشارات المتكررة باستمرار بأن واشنطن منفتحة ومستعدة للحوار”.

الى ذلك، قال روبرت وود السفير الأميركي لشؤون نزع السلاح لرويترز إن الولايات المتحدة ستواصل حملة الضغط لأقصى حد على إيران حتى تغير سلوكها، مضيفا أن بلاده ستبحث عن سبل لفرض مزيد من العقوبات. وأضاف وود أثناء مغادرته مؤتمر لنزع السلاح تستضيفه جنيف “سنرى إن كان هناك ما يمكننا فعله بشأن العقوبات”. وتبادل وود الاتهامات الحادة مع دبلوماسي إيراني أثناء المؤتمر.

مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون قال بدوره إن بلاده لا تزال مستعدة لإجراء محادثات مع إيران، في تصريحات جاءت بعدما شددت الولايات المتحدة العقوبات على طهران. وقال بولتون في القدس “ترك الرئيس الباب مفتوحا أمام إجراء مفاوضات حقيقية للقضاء على برنامج الأسلحة النووية الإيراني بشكل كامل يمكن التحقق منه وعلى أنظمة إطلاق صواريخها الباليستية” وتابع قائلا “كل ما على إيران فعله هو العبور من هذا الباب المفتوح”.