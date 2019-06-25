(الناتو) يدعو روسيا لتدمير صاروخ جديد .. ويحذر من الرد

في السياسة 26 يونيو,2019 نسخة للطباعة

بروكسل ـ عواصم ـ وكالات: حث حلف شمال الأطلسي “الناتو” روسيا أمس على تدمير صاروخ جديد قبل موعد نهائي في أغسطس لإنقاذ اتفاقية تبقي على خلو أوروبا من الرؤوس النووية الحربية المنشورة برا وإلا واجهت ردا أكثر حسما من الحلف في المنطقة. ومن المقرر أن يبحث وزراء الدفاع في الدول الأعضاء في الحلف اليوم الأربعاء خطواتهم التالية إذا أبقت موسكو على النظام الصاروخي الذي تقول الولايات المتحدة إنه يسمح بشن هجمات نووية على أوروبا بعد إشعار قصير وينتهك معاهدة القوى النووية متوسطة المدى لعام 1987. وقال ينس شتولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في مؤتمر صحفي “ندعو روسيا لانتهاج مسار يتسم بالمسؤولية لكننا لم نر بوادر على أنها تعتزم القيام بذلك”. ورفض الخوض في مزيد من التفاصيل. لكن الدبلوماسيين ووزراء الدفاع سيدرسون زيادة الطلعات الجوية التي تقوم بها مقاتلات أميركية قادرة على حمل رؤوس نووية فوق أوروبا وزيادة التدريب العسكري وإعادة توجيه الصواريخ الأميركية المنشورة في البحر. وتريد الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي من روسيا تدمير الصاروخ 9إم729/إس.إس.سي-8 القادر على حمل رؤوس نووية وهو ما ترفض موسكو القيام به حتى الآن. وتنفي أن يكون ذلك مخالفا لمعاهدة القوى النووية متوسطة المدى وتتهم واشنطن بالسعي لسباق تسلح.

الى ذلك، رحب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بقرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بإعادة حق التصويت لروسيا عقب تعليق دام خمسة أعوام. وقال ماس امس الثلاثاء في برلين: “روسيا تنتمي إلى مجلس أوروبا بكافة الحقوق والواجبات”، مضيفا أن هذا خبر جيد أيضا للمجتمع الدولي هناك، وقال: “يتعين أن يكون لدى المواطنين والمواطنات في روسيا إمكانية الحصول على حقوقهم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”. يُذكر أن عقوبات فُرضت على روسيا عام 2014 عقب ضمها لشبه جزيرة القرم الأوكرانية. وتوقفت موسكو منذ عام 2017 عن تسديد رسوم عضويتها في المجلس. ودعا ماس إلى تطوير آلية في المستقبل لفرض عقوبات وفقا للوائح على دولة تابعة لمجلس أوروبا عند ارتكابها مخالفات، مضيفا أن موسكو مدعوة من جهتها للإسهام على نحو بناء في هذا الحل التوافقي، وقال: “سنواصل تذكير روسيا بالتزاماتها التي انضمت بها إلى مجلس أوروبا، والتي من بينها سرعة استئناف تسديد رسوم العضوية الروسية، ومراعاة المعايير الملزمة بها وفقا لميثاق حقوق الإنسان الأوروبي”. وكرد فعل على العودة المثيرة للجدل لروسيا إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، هدد الوفد الأوكراني امس بتعليق نشاطه داخل كافة اللجان. وكتب مدير الوفد الأوكراني، فلاديمير أرييف، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن أعضاء الوفد سيعودون إلى كييف لمطالبة البرلمان الأوكراني بالموافقة على هذه الخطوة.