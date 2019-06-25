العراق والكويت يوقعان اتفاقا للسيطرة على الحدود وتبادل المعلومات

بغداد ـ وكالات: وقعت قيادة الحدود العراقية، مع الإدارة العامة لأمن الحدود البرية الكويتية، اتفاقا للسيطرة على الحدود وتبادل المعلومات. وجاء في بيان لقيادة الحدود العراقية: “عُقد في مقر قيادة حدود المنطقة الرابعة الاجتماع الدوري الخامس بين القيادة والإدارة العامة لأمن الحدود البرية لدولة الكويت، وترأس الجانب العراقي قائد حدود المنطقة الرابعة اللواء الركن سلام جواد كاظم، فيما ترأس الجانب الكويتي مدير عام الإدارة العامة لأمن الحدود البرية اللواء فيصل حمد العيسي”. وأضاف البيان أن “الاجتماع تناول كافة المتعلقات في حفظ الحدود بين الجانبين كما جرى التوقيع على محضر اتفاق بين البلدين لتحقيق نجاحات جيدة في السيطرة على الحدود وتبادل المعلومات بين البلدين ومعالجة العقبات والمشاكل التي تعترض هذا السبيل خدمة للبلدين واستعدادهما لحفظ الشريط الحدودي”. من جهة اخرى أفاد بيان عراقي أن 5 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي قتلوا في قصف لطيران التحالف الدولي استهدف سيارة تقلهم أقصى غربي العراق. وذكر البيان الصادر من خلية الإعلام الأمني العراقي: “أن طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية استنادا إلى معلومات استخبارية من قيادة عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار استهدفت سيارة تقل عناصر داعش، وتمكنت بعد ملاحقتها من قتل 5 منهم شمال شرقي منطقة عكاشات بين قضائي الرطبة والقائم أقصى غربي العراق”. وتشن القوات العراقية بالتعاون مع طيران التحالف الدولي بشكل يومي عمليات استباقية لملاحقة فلول داعش في مناطق متفرقة من العراق تشكل مصدر قلق على أمن وسيادة العراق. من جهة اخرى أفاد بيان لوزارة الخارجية العراقية أمس أن وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الألماني هايكو ماس لتبادل وجهات النظر حول الأزمات التي تتعرَّض لها منطقة الشرق الأوسط وأهمِّية تقديم الحُلول السياسيَّة الناجعة. وذكر البيان، الذي وزع اليوم، أن “وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الألمانيِّ هايكو ماس لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا، ومنها الأزمات التي تتعرَّض لها منطقة الشرق الأوسط، وأهمِّية تقديم الحُلول السياسيَّة الناجعة، والاضطلاع بمُبادَرات تستهدف إنهاء الصراع، وتحقيق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحسَّاسة على مُستوى العالم”. وأشاد الوزير العراقي بـ “العلاقات الثنائيَّة بين البلدين مُتطلعا لأن تشهد المرحلة القادمة نقلة نوعيَّة في مُختلِف مجالات التعاون والذي يُعَدُّ تطوُّرا رئيسيا في العلاقات الثنائيَّة”.