مفاجأة كبرى.. طيار مصراتة المرتزق "أمريكي" الجنسية

فجرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، الثلاثاء، مفاجأة كبرى بشأن جنسية الطيار المرتزق الذي وظفته حكومة الوفاق الليبية، مؤكدة أنه أمريكي.

وكشفت الصحيفة، نقلا عن مصادر رسمية، أن "المرتزق يدعى جيمي سبونوجل -31 عامًا- وينحدر من مدينة فلوريدا، وكان يعمل مرتزقا دون علم سلطات بلاده على طائرة مقاتلة فرنسية الصنع (ميراج إف 1)، قبل أن تسقط قرب مدينة غريان جنوب العاصمة الليبية طرابلس في 7 مايو/أيار الماضي".

وادعى سبونوجل في التحقيقات الأولية معه بعد اعتقاله أنه مرتزق برتغالي يدعى جيمي ريس، إلا أن البرتغال نفت أن يكون جيمي أحد رعاياها.

وأشارت الصحيفة إلى أنها كانت تعلم منذ فترة أن جيمي أمريكي الجنسية وليس برتغاليا لكنها حجبت نشر خبر اعتقاله بناءً على طلب من المسؤولين الأمريكيين الذين كانوا يعملون لتأمين الإفراج عنه.





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واعتبرت الصحيفة أن مشاركة طيار أمريكي سابق مرتزقا في صفوف قوات حكومة الوفاق غير الدستورية في طرابلس توضح مدى تعقيد الصراع طويل الأمد الذي استخدم فيه المرتزقة.

ونوهت "واشنطن بوست" بأن "السياسة الأمريكية تجاه ليبيا تغيرت في الفترة الأخيرة خاصة مع تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الدعم المستمر ولسنوات طويلة لحكومة الوفاق غير الدستورية في طرابلس وإشادته علنا بالمشير خليفة حفتر الذي وصفه الرجل القوي".

وأوضحت الصحيفة أن سبونوجل انضم لسلاح الجو الأمريكي في عام 2006 كميكانيكي وخدم لسنوات في الحرس الوطني الجوي بولاية فلوريدا، وترك الخدمة الفعلية في عام 2013.

ورغم عدم كونه طيارا خلال سنوات الخدمة الفعلية، حصل سبونوجل على رخصة طيار بعد انتهاء خدمته العسكرية.

وألمحت الصحيفة إلى قرب إطلاق سراح الأمريكي المحتجز في ليبيا.

ونقلت عن روبرت أوبراين مبعوث الرئيس ترامب لشؤون الرهائن والمسؤول بالبيت الأبيض قوله: "يسعدنا دائمًا أن نرى الأمريكيين المحتجزين في الخارج يعودون إلى ديارهم لأصدقائهم وعائلاتهم ونحن نقدر قرار محتجزيه بالإفراج عنه".



