القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، عن اعتراض قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي لطائرة مسيرة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه منطقة سكنية في خميس مشيط. وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم وتم تدميرها وإسقاطها. وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية، أن التحالف مستمر في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاعات السعودية تسقط طائرة حوثية باتجاه خميس مشيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.