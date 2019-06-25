قضاء أردوغان يحبس 9 أعضاء بحزب المعارضة الكردي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت محكمة تركية، الثلاثاء، حبس 9 من أعضاء "مجلس الشباب" التابع لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، بولاية أضنة، جنوبي البلاد.



وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "خبر ترك"، تم اعتقال 34 شخصا (بينهم 8 نساء، و7 أطفال أقل من 18 عامًا) في 17 يونيو/حزيران الجاري، وتم عرضهم على النيابة التي أحالتهم للمحاكمة التي قامت بتجديد حبس 9 منهم مرة أخرى.

كما قررت وضع 23 من الموقفين تحت المراقبة القضائية ومنعهم من السفر، بخلاف اثنين آخرين تحت الإقامة الجبرية.

حملة الاعتقالات التي قامت بها قوات الأمن التركية تمت تحت زعم مهاجمة الموقفين لقوات الأمن بالحجارة وقنابل المولوتوف والألعاب النارية والمتفجرات اليدوية.