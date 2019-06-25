شوارع سيؤول تتزين لاستقبال ولي العهد السعودي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدأ الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الثلاثاء، زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية تلبية لدعوة الرئيس مون جاي إن.

وقبيل وصوله على رأس وفد سعودي رفيع المستوى إلى سيؤول، تشهد العاصمة الكورية مظاهر احتفالية، ترحيباً بالزيارة التاريخية التي من المنتظر أن تشهد لقاءات بالرئيس مون وعدد من المسؤولين، لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكر بيان من الديوان الملكي أن ولي العهد سيرأس وفد السعودية المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، المقرر عقدها بمدينة أوساكا اليابانية.

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وكان المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي قد أعلن، مؤخرا، أن الأمير محمد بن سلمان سيزور سيؤول.

وتعد السعودية أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط، والمصدر الأول للنفط الخام لرابع أكبر اقتصاد في آسيا.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية (يونهاب)، سوف تستمر الزيارة لمدة يومين، التي تعد الأولى لولي العهد السعودي لكوريا الجنوبية منذ عام 1998، حينما قام ولي العهد آنذاك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بزيارة البلاد.