إبادة إيران وفضائح حزب الله.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" ليوم الثلاثاء الـ25 من يونيو/حزيران، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، يبرز تهديد ترامب بـ"إبادة" إيران حال أي اعتداء جديد، وسقوط أمير "داعش" باليمن في قبضة التحالف العربي، وإسرائيل تُشعل لهيب صيف غزة بشل محطة الكهرباء، وإلى تونس برلمانيون يتصدون لقانون الإخوان الانتخابي، ومدير الاستخبارات الفنزويلي السابق يفضح أسرار خلايا "حزب الله"، وإمبراطورية فساد مرشد إيران من النفط إلى النعام، وفي إثيوبيا آبي أحمد يتوعد بقرارات "قاسية" عقب إحباط الانقلاب، وأبل تبيع تطبيق "فتاوى" للقرضاوي يحرض على الكراهية، وكوشنر يؤكد من ورشة المنامة أننا أمام فرصة القرن للفلسطينيين، والجزيرة تنتهك القوانين الأمريكية.

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أما بالاقتصاد فتطالعون: شح النقد الأجنبي يقتل طموح الطلاب في إيران، وبورصة قطر تخسر مليار دولار نهاية التداولات، والذهب يقفز 1% بفعل ضعف الدولار وتوترات المنطقة، وفي مونديال قطر.. باكستان تضغط لتحسين أوضاع عمالها، والتوتر بين أمريكا وإيران يهبط بأسعار النفط.

وإلى الملاعب تجدون: أتلتيكو مدريد يفكر في التعاقد مع لاعب مانشستر سيتي.

وفي الفن تقرأون: "الاعتذار واجب" شعار الفنانين.. أبرزهم شيرين وآخرهم ميريام فارس، أما في التكنولوجا فتجدون مخططا لأبل لإطلاق آيفون رخيص بأقل من 1000 دولار.

وللتعرف على مزيد من الأحداث؛ يمكنكم مطالعة النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة بـالضغط هنا.