إسبر يأمل دعم شمال الأطلسي لمساعي واشنطن لمنع نشوب صراع مع إيران

أعرب القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر عن أمله في حشد دعم حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع لمساعي الولايات المتحدة لمنع نشوب صراع مع إيران "وفتح باب الدبلوماسية".
جاء ذلك في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه.
وقال إسبر اليوم الثلاثاء، أنه عندما سئل خلال رحلته إلى بروكسل عما يريد أن يراه من الحلفاء: "أن يعبروا معنا عن القلق والغضب... من أنشطة إيران في المنطقة. ستكون هذه خطوة أولى جيدة".
وأضاف "ثم بعد ذلك، تقديم الدعم لمجموعة مختلفة من الأنشطة التي ربما نعتقد بأننا نحتاج للمساعدة فيها بهدف منع نشوب صراع وأن نظهر أننا نتحرك عن قناعة. ما نحاول القيام به وما نريد القيام به هو إغلاق باب الصراع وفتح باب الدبلوماسية".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد صرح الثلاثاء، قائلاً إن أي هجوم إيراني ضد مصالح أميركا سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة لدرجة الإزالة من الوجود، مضيفاً أن القادة الإيرانيين أنفقوا أموال الشعب الإيراني على الإرهاب، ولا يفهمون إلا لغة القوة.
وكانت طهران قالت إن العقوبات الأميركية الجديدة أجهضت أي دبلوماسية، ووصفت تصرفات البيت الأبيض بأنها "متخلفة عقليا".
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