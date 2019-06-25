ميسي الإيراني متهم بإستغلال الشبه وممارسة الجنس مع 23 إمرأة

قالت صحيفة إسبانية، أن الشرطة الإيرانية وجهت اتهامات إلى رضا باراستيش الشهير بـ“ميسي الإيراني“ بممارسة الجنس مع 23 سيدة بعد استغلال الشبه الكبير بينه وبين ليونيل ميسي قائد وهداف برشلونة والمنتخب الأرجنتيني.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية نقلًا عن وسائل إعلام إيرانية إن ”باراستيش“ استغل الشبه مع ميسي في إغواء النساء وإقامة علاقة جنسية معهن.

واتهمته السلطات الإيرانية بممارسة الرذيلة مع 23 امرأة على الأقل، وذلك بعدما اقترح عليه والده قبل عامين أن يلتقط صورة له بقميص برشلونة رقم 10 الخاص بميسي ليصبح مشهورًا في جميع أنحاء العالم وليس إيران فقط.

لكن ”باراستيش“ استغل هذا الشبه لتحقيق أغراضه الشخصية بعدم قصَّ شعره، وترك لحيته تنمو مثل لحية ”ميسي“، لكنه يفتقد للمهارة بالطبع ليعوّض ذلك بالعلاقات الجنسية مع النساء.