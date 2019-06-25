قالت صحيفة إسبانية، أن الشرطة الإيرانية وجهت اتهامات إلى رضا باراستيش الشهير بـ“ميسي الإيراني“ بممارسة الجنس مع 23 سيدة بعد استغلال الشبه الكبير بينه وبين ليونيل ميسي قائد وهداف برشلونة والمنتخب الأرجنتيني.
وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية نقلًا عن وسائل إعلام إيرانية إن ”باراستيش“ استغل الشبه مع ميسي في إغواء النساء وإقامة علاقة جنسية معهن.
واتهمته السلطات الإيرانية بممارسة الرذيلة مع 23 امرأة على الأقل، وذلك بعدما اقترح عليه والده قبل عامين أن يلتقط صورة له بقميص برشلونة رقم 10 الخاص بميسي ليصبح مشهورًا في جميع أنحاء العالم وليس إيران فقط.
لكن ”باراستيش“ استغل هذا الشبه لتحقيق أغراضه الشخصية بعدم قصَّ شعره، وترك لحيته تنمو مثل لحية ”ميسي“، لكنه يفتقد للمهارة بالطبع ليعوّض ذلك بالعلاقات الجنسية مع النساء.
كانت هذه تفاصيل خبر ميسي الإيراني متهم بإستغلال الشبه وممارسة الجنس مع 23 إمرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.