تونس .. ضبط عصابة تقوم بالإتجار بالأطفال واستغلالهم جنسيّا

بدأت السلطات الأمنية في تونس، التحقيق مع عصابة مختصة في الإتجار بالأطفال واستغلالهم جنسيّا، إضافة إلى استخدامهم في عمليات التسوّل.
وقالت وزارة المرأة والأسرة والطفولة في بيان لها أنها تقوم بمتابعة الملف عن كثب، مشيرة إلى أن تعرّض 3 أطفال إلى الاستغلال الجنسي وإجبارهم على التسوّل، قاد إلى اكتشاف العصابة.
وعملت السلطات بعد اكتشافها العصابة، على إيواء الأطفال داخل مؤسسة رسمية تقوم برعايتهم بشكل مؤقّت، إلى حين اتخاذ التدابير اللازمة بشأنهم .
وشدّدت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، على أنها حريصة على التصدي لمثل هذه الممارسة، داعية إلى التبليغ، والذي اعتبرته ”واجبًا على كل التونسيين“عن أي وضعية تُمثّل تهديدًا للأطفال.
فيما ذكرت الهيئة التونسية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، أن النيابة العامة التونسية أذنت بالتحفظ على رجل في الخمسين من عمره، بشبهة الإتجار بالأطفال واستغلالهم اقتصاديًا وجنسيًا، إلى حين الكشف عن باقي أفراد العصابة.
وأوضحت أن الرجل تولَّى إيواء 3 أطفال في منزل تحت الإنشاء، ثم استغلهم اقتصاديًا عبر دفعهم للتسول، فضلًا عن الاعتداء عليهم جنسيًا، مشيرة إلى أن الأطفال ينتمون إلى محافظات مختلفة، ويعيشون بعيدًا عن أسرهم، التي تعاني تفكّكا أسريًا.
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