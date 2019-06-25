حاكم طهران يعترف بالفشل بعد الثورة الخمينية

اعترف حاكم العاصمة الإيرانية طهران، أنو شيروان محسني بندبي، بفشل النظام منذ الثورة التي قادها رجل الدين المتشدد الراحل روح الله الخميني عام 1979، في بناء فنادق مناسبة وجيدة.

وبحسب إرم نيوز، قال محسني بندبي، اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماع لتيسير وإزالة الحواجز أمام الإنتاج في إيران: "لم يكن لدينا فنادق جيدة بعد الثورة، وإننا فشلنا في بناء المجمعات السياحية، ولم نقم ببناء قرى ذكية ومراكز صحية".

وأضاف: "نحن نقول دائمًا إنه يتعين علينا أن نتخلص من أرباح العملات الأجنبية، وأن نعزز الاقتصاد غير النفطي، وهو أحد أهم المجالات التي يمكن استخدامها في توفير العملات الأجنبية والازدهار من خلال تطوير صناعة السياحة".

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وقال: "صناعة السياحة هي ثاني أكبر صناعة في العالم بعد النفط، وأكثر من النفط تكسب مليارات الدولارات من السياحة".

وكان مشروع بناء فندقين خمس نجوم في طهران حقق تقدمًا بنسبة 80٪ تقريبًا، لكن مشروعًا آخر واجه عددًا من المشكلات مع البلدية.

كما أن الأزمة الإقتصادية التي تمر بها إيران بسبب العقوبات الأمريكية منعت البنوك والمصارف من تمويل بناء الفنادق الفاخرة والمدن السياحية .