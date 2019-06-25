محكمة تركية أخلت سبيل موظف بالقنصلية الأميركية محتجز قيد الإقامة الجبرية

قضت محكمة تركية ب​إخلاء سبيل​ الموظّف في القنصلية الأميركية نظمي ماتي جان ترك، الموضوع قيد الإقامة الجبرية في منزله، وذلك لاعتبارات صحية.

وأوضحت أنّ "جان ترك لا يمكنه مغادرة البلاد أثناء فترة محاكمته".

وجان ترك، المسؤول الأمني بالقنصلية الأميركية في ​اسطنبول​، متّهم هو وزوجته وابنته بأنّ لهم صلات بشبكة رجل الدين المقيم في ​الولايات المتحدة الأميركية​ ​فتح الله غولن​، الّذي تتّهمه ​أنقرة​ بمحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.